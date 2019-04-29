Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu Zonguldak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında avukat, muvazzaf asker, tekniker ve mahrem imam olduğu iddia edilen mühendisin de bulunduğu 5 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında avukat, muvazzaf asker, tekniker ve mahrem imam olduğu iddia edilen mühendisin de bulunduğu 5 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik geçen 25 Nisan günü kripto gizli haberleşmek amacıyla kullanılan ardışık arama yöntemleriyle aranan askeri personel ve mahrem imamların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Karadeniz Ereğli, Ankara ve Karabük’te eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf asker, ihraç askeri personel, avukat, tekniker ve mahrem imam olduğu iddia edilen mühendisin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınmasının ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine getirildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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