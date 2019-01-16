Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, subay ve astsubay tutuksuz 19 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık Ferhat O, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütüldüğünü belirterek, "Karadeniz Bölge Komutanlığı bünyesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde deniz yüzbaşı olarak görev yaptım. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istemiştim. Ereğli ilçesine 2014'te geldim. Geldiğim dönemde benimle 'Orhan' kod adlı Ahmet Barış Akkaya ilgileniyordu. Akkaya ile belli zamanlarda görüşüyordum ve genellikle onun evinde oluyordu. Sabit hatlardan aranma sebebim, bazen görüşmeye gitmiyordum. Bir sonraki görüşme için sabit hatlardan aranıyordum. Bazen genel itibarıyla toplantılara çok rızamla gitmediğimden katılmıyordum. Kendi isteğimle de gitmiyordum. Bu nedenle yine sabit hatlardan görüşmelere gelmem konusunda ikna edilmeye çalışılıyordum. Bu görüşmelerin hepsinde tek başımaydım." diye konuştu.

Tanık Serdar D. de hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması olduğunu ancak henüz dava açılmadığını aktararak, "Ben 2010-2015 yıllarında Karadeniz Bölge Komutanlığı bünyesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yüzbaşı olarak görev yaptım. Benden sonra Ferhat O. görev yaptı. Benimle 'Orhan' kod adlı Ahmet Barış Akkaya ilgileniyordu. Görüşmeler, Akkaya'nın evinde gerçekleşiyordu. Belli zamanlarda görüşüyordum. Bir sonraki görüşmenin tarihi o gün belirleniyordu. Belirlenen tarihte bir sebepten görüşme gerçekleştirilmiyorsa bir sonraki toplantının tarihi konusunda Akkaya tarafından sabit hatlardan bilgilendiriliyorduk." dedi.

Mahkemede dinlenilen 4 tanığın ardından mahkeme başkanının bazı sanıklara hesaplarından gönderilen paralarla ilgili soru sorması üzerine, sanıklar gönderilen paraların sebebini hatırlayamadıklarını veya borç alışverişi olabileceklerini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 82 sayfalık iddianamede, Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevliyken meslekten ihraç edilen, subay ve astsubay 19 askeri personel hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.



