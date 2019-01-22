Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil dereye uçtu: 1 ölü Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunun 6. kilometresinde Şükrü Şeker (43) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dereye inen AFAD ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan Şeker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından Şükrü Şeker'in cesedi bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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