Zonguldak'ta DEAŞ davası

ZONGULDAK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu şüpheliler Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin Arapça çevirisinin mahkemeye ve sanıklara ulaşmadığını belirtmesi üzerine sanıklar ve avukatları savunma yapmayacaklarını söyledi.

Heyet, iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara ve mahkemeye gönderilmesi ve sanıkların savunmalarını yapabilmeleri için duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 31 sayfalık iddianamede, örgütün kuruluş amacı, yapısı, ideolojisi, Türkiye'deki eylemlerinin yanı sıra Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tespitleri sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi bir kişinin Türkiye'de kontrol altında tuttuğu bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor.

Söz konusu eylem planlamasının detaylarının Irak'tan belirlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, halihazırda bomba yüklü aracı kullanacak örgüt mensubu arayışında olan şüphelinin WhatsApp uygulaması üzerinden kurmuş olduğu bağlantılarının da deşifre edildiği kaydediliyor.

İddianamede, WhatsApp görüşmelerinin yapıldığı söz konusu GSM hattının "Velid" ismiyle bilinen, Irak uyruklu bir kişi tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullanıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma açıldığı ve bu kapsamda "Velid" ismiyle bilinen Irak uyruklu Walid Halaf ile yanında bulunanların Ereğli'de gözaltına alındığı aktarılıyor.



İddianamede, 4 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.



