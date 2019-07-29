Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk kurtarıldı. İlçedeki liman mevkisinde yakınlarıyla denize giren B.P, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri ve yakınları, zamanında müdahale ederek B.P'yi sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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