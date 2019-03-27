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Zonguldak'ta bin 625 sandıkta 452 bin 3 seçmen oy kullanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 14:12
Zonguldak'ta bin 625 sandıkta 452 bin 3 seçmen oy kullanacak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 452 bin 3 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Bin 625 sandığın kurulacağı Zonguldak'ta il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Zonguldak'ta 452 bin 3 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Zonguldak'taki seçmen sayısı 4 bin 213 arttı.

Zonguldak'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 656 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 625 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Ereğli'de

Zonguldak'ta en fazla seçmen ve sandık Ereğli ilçesinde bulunuyor. 130 bin 92 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ereğli'de 456 sandık kurulacak.

Ereğli'den sonra ikinci sırada 309 sandık ve 90 bin 74 seçmenle Zonguldak merkez, üçüncü sırada 278 sandık ve 73 bin 93 seçmenle Çaycuma geliyor.

64 sandık ve 17 bin 220 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Gökçebey'de olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe Sandık sayısı Seçmen sayısı
Alaplı 125 33 bin 437
Çaycuma 278 73 bin 93
Devrek 178 46 bin 346
Ereğli 456 130 bin 92
Gökçebey 64 17 bin 220
Kilimli 92 27 bin 56
Kozlu 123 34 bin 685
Zonguldak Merkez 309 90 bin 74

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:12
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