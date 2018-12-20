Zonguldak'ta bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiası

İSTANBUL (AA) - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Yönetim Kurulunca, basında yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kliniğinde bir gebenin ihmal sonucu düşük yaptığı ve bebeğini kaybettiği haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Söz konusu hastanın 21 haftalık gebe olduğu ve rahminde miyomlarının bulunduğu, akut batın ön tanısı ile ameliyata alındığı ve apendektomi (apandisit ameliyatı) yapıldığı ve sonrasında ise 400 gramlık bir fetusu düşürdüğü tespit edilmiştir." denildi.

Hastanın miyomlarının olması ve geçirdiği acil operasyonun düşük için önemli iki risk faktörü olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tablonun pek çok kadın-doğum kliniğinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu durumun doktor hatası ya da ihmal gibi başlıklarla duyurulması doğru değildir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TJOD Zonguldak Şube Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, hasta Hatice Akkol'un 5 aylık gebe olup 10 Aralık'ta Gebe polikliniğine karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu aktardı.

Hastanelerine başvurmadan önce yine karın ağrısı nedeniyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde hastanın 2 gün yatırıldığını belirten Harma, şu bilgileri verdi:

"Ancak buradan taburcu edildikten sonra ağrılarının devam etmesi üzerine gebelik+myom ön tanısıyla hastanemize ayaktan sevk edilmiştir. Hastanın saat 14.40'da yapılan muayenesinde, sağ alt kadranda yaygın hassasiyet, defans ve rebound saptanmış, ultrasonografisinde ise 22 haftalık gebelik ve uterus fundal yerleşimli 10 santim myom olduğu görülmüştür. Bu bulgularla Akut Batın Sendromu (akut apandisit) ön tanısıyla Genel Cerrahi Bölümünden acil konsültasyon istenmiştir. Genel Cerrahi bölümünün Akut Apandisit ön tanısıyla acil operasyon planlaması üzerine, istenen ameliyat öncesi hazırlıkları, anestezi konsültasyonu ve kan temini Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünce tamamlandıktan sonra hasta Genel Cerrahi Bölümüne devredilmiştir. Aynı gün saat 18.00'de ameliyatı yapılan hastada 'akut apandisit' bulguları saptanmış ve appendektomi ameliyatı yapılmıştır. Ameliyat esnasında, ameliyata giren Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü doktoru tarafından yapılan muayenede, hastanın rahmindeki 10 santimlik myomun yanı sıra küçük boyutlu myomların olduğu da görülmüştür. Hasta ameliyat sonrası, Genel Cerrahi servisinde boş yatak olmadığı için mutat bir uygulama olarak, boş yatağı olan Beyin Cerrahisi servisine yatırılmıştır."

Apandisit ameliyatı olduktan sonra yer olmadığı gerekçesiyle beyin cerrahi servisine yatırıldığını ve kaldığı odada doğum yaptığını ileri süren Hatice Akkol, bebeğinin ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.