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Zonguldak’ta 655 kişilik 6 aylık geçici işe 6 bin 436 başvuru

Zonguldak’ta, ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında belediyeler ve kamuda geçici işçi statüsünde işe alınacak 655 kişi için 6 bin 436 kişi başvurdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Zonguldak’ta 655 kişilik 6 aylık geçici işe 6 bin 436 başvuru

Zonguldak’ta, ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında belediyeler ve kamuda geçici işçi statüsünde işe alınacak 655 kişi için 6 bin 436 kişi başvurdu.


Kura çekilişi işe alınacak 655 kişiyi belirleyecek olan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, ilk kura çekilişini gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde Zonguldak 1’nci Noter Vekili Birkan Hamarat’ın huzurunda milli piyango çekilişlerinde kullanılan şans toplarıyla yapılan kura çekilişine adayların büyük bölümü katıldı.


Kura çekilişinde, kamu kurumlarına ve belediyelere alınacak 665 kişi belirlendi. Kur’a da adı çıkanlar büyük sevinç yaşarken, iş hakkı kazanamayanlar ise üzüntü içinde salondan ayrıldı.


İşe girmeye hak kazananlar 15 Mart’tan itibaren asgari ücretle 9 Eylül 2019 tarihine kadar çalışacaklar.


Birinci noter vekili Birkan Hamarat kura çekim kurallarını anlattıktan sonra isimleri belirlemeye başladı. Kura çekimiyle ilgili bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, “Bilindiği gibi Toplum Yararına Program kapsamında çeşitli kamu kuruluşları ve belediyelere geçici olarak işçi alımı için noter kurası yapıyoruz. Bilindiği gibi uzun süredir işsiz kalan işsizlerimize çalışma hayatını unutmamaları açısından iş gücü piyasasından uzaklaşmamaları açısından Toplum Yararına Programlar düzenleniyor. Zonguldak ilimizdeki istihdamın arttırılması adına bin 817 kişi zaten çalışıyor. İlimiz genel müdürlükçe sürekli destekleniyor. 665 kişi için ise bugün kura çekilişi yapıyoruz. 15 Martta bunları işe başlatacağız. 6 ay asgari ücretle çalışacaklar. Çekilişleri Merkez, Kozlu ve Kilimli için yapıyoruz. Diğer çekilişlerimiz Alaplı ve Ereğli ilçemizde yapılacak. Bilindiği gibi bu işçilerimize asgari ücret üzerinden ödeme yapacağız. Ben bir müjde daha vermek istiyorum bugün kur’aya katılacak arkadaşlarımıza çıkmadığı takdirde üzülmesinler sayın bakanımız talimatlandırdı 300 kişi daha Zonguldak için başlatacağız. Tekrar 300 kişinin işlemlerini başlatacağız ve kur’a ile belirleyeceğiz " şeklinde konuştu.


Kura çekiminde çıkan vatandaşlar ise mutluluk yaşarken "Kura da çıktığım için mutluyum katkı veren herkese teşekkür ediyorum mutluyuz" dediler.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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