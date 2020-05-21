Zonguldak’ta 3 işçide koronavirüs tespit edildi, fabrika üretimi durdurdu
Zonguldak’ta bir iplik fabrikasında 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçiler tedavi altına alınırken, filyasyon çalışmalarının yapılmasının ardından fabrikada üretimin durdurulduğu bildirildi.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine, üretim durduruldu.
Filyasyon çalışması yapıldı
Alaplı’da faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İşçiler, Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikada filyasyon çalışması yaptı. İşçilerin temasta bulunduğu diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
1 Haziran’a kadar üretime ara verildi
Fabrikada çalışan 80 işçinin ise evlerinde izole edildiği ve şu ana kadar herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı belirtildi. Fabrika yönetimi ise 1 Haziran’a kadar üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.