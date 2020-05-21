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Korona Virüs

Zonguldak’ta 3 işçide koronavirüs tespit edildi, fabrika üretimi durdurdu

Zonguldak’ta bir iplik fabrikasında 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçiler tedavi altına alınırken, filyasyon çalışmalarının yapılmasının ardından fabrikada üretimin durdurulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:00:00 -
Zonguldak’ta 3 işçide koronavirüs tespit edildi, fabrika üretimi durdurdu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine, üretim durduruldu.

Filyasyon çalışması yapıldı

Alaplı’da faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İşçiler, Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikada filyasyon çalışması yaptı. İşçilerin temasta bulunduğu diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

1 Haziran’a kadar üretime ara verildi

Fabrikada çalışan 80 işçinin ise evlerinde izole edildiği ve şu ana kadar herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı belirtildi. Fabrika yönetimi ise 1 Haziran’a kadar üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

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