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Zonguldak’ta 2018 yılında 3 bin 585 çift evlendi

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta geçen 2018 yılında 4 bin 585 çift evlenirken, bin 170 çift boşandı.

01 Mart 2019 Cuma 20:39
Zonguldak’ta 2018 yılında 3 bin 585 çift evlendi

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta geçen 2018 yılında 4 bin 585 çift evlenirken, bin 170 çift boşandı.


TÜİK’in verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 oldu. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,75 olarak gerçekleşti.


Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,3 yaş ile Kastamonu oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük, 2,6 yaş ile Zonguldak, Malatya, Elazığ, Ankara, Hakkari, Samsun, Şırnak ve Eskişehir izledi.


Zonguldak’ta 2018 yılında 3 bin 585 çift evlenirken, bin 170 çift ise boşandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:39
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