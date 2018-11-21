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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesine ulaşıldı.
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:39
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:39
Maden ocağı
patlama
Zonguldak
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