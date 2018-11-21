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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle mahsur kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 04:51
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle mahsur kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 04:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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