Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlanacak
Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında TCG Kdz.19 Haziran 2019 Çarşamba 18:14
Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında TCG Kdz. Ereğli gemisi Zonguldak limanına demirleyerek ziyaretçilerini ağırlayacak.
Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlanması kapsamında TCG Kdz. Ereğli Gemisi, 21 Haziran 2019 günü Zonguldak Limanı ziyaretinde bulunacak. Bu kapsamda TCG Kdz. Ereğli Gemisi 21 Haziran 2019 Cuma günü 10:00-12:00- 14:00-17:00 saatlerinde vatandaşların ziyaretine açılacak.
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