Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlanacak Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında TCG Kdz.

Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında TCG Kdz. Ereğli gemisi Zonguldak limanına demirleyerek ziyaretçilerini ağırlayacak.

Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlanması kapsamında TCG Kdz. Ereğli Gemisi, 21 Haziran 2019 günü Zonguldak Limanı ziyaretinde bulunacak. Bu kapsamda TCG Kdz. Ereğli Gemisi 21 Haziran 2019 Cuma günü 10:00-12:00- 14:00-17:00 saatlerinde vatandaşların ziyaretine açılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.