Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1 yaralı Zonguldak Alaplı İlçesinde tarım aracın devrilmesi sonucu1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde tarım aracın devrilmesi sonucu1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alaplı’da kontrolden çıkan tarım aracı yol kenarına devrildi.Kazada devrilen tarım aracında bulunan sürücü ile eşi ağır yaralandı.

Kaza Öğlen sıralarında Alaplı İlçesine bağlı Bektaş Köyü ile Mollabey köyü arasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ahmet E. patpat diye tabir edilen tarım aracı ile Bektaş köyünden Mollabey köyüne seyir halinde iken kontrolünü kaybederek tarım aracını yol kenarına devrildi.Kazada sürücü Ahmet E. ve yanında bulunan eşi Fikriye E. (80) ağır yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin kaza mahalindeki ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ahmet E.’nin hayati tehlikenin bulunmadığı öğrenilirken, ağır yaralınan eşi Fikriye E.’ninkaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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