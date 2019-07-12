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Zonguldak’da definecilerin kazısından 1500 yıllık mezar çıktı

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Alaplı Aydınyayla köyünde izinsiz kazı yapıldığıüzerine hemen harekete geçen ekipler,bir dağlık alanbölgesinde 2 şüpheli kişinin izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:21
Zonguldak’da definecilerin kazısından 1500 yıllık mezar çıktı

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Alaplı Aydınyayla köyünde izinsiz kazı yapıldığıüzerine hemen harekete geçen ekipler,bir dağlık alanbölgesinde 2 şüpheli kişinin izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.


Belirtilen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri define aramak maksadıyla geldikleri öne sürülen 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan arama alanında, kazma, kürek, eldiven, balta ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldıkları öğrenildi. Ekipler daha sonra kaçak kazı yapılan yerle ilgili Ereğli Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğünü bilgilendirdi.Müze müdürlüğü ekipleri de kazı yapılan bölgede araştırma yaptı.


Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma’nın Bithynia Dönemi’neaitmezar olduğu belirlendi. Anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:21
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