Erdoğan Beştaş kimdir? Zonguldak Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın Zonguldak Valiliğine ataması yapıldı. Peki Erdoğan Beştaş kimdir? Erdoğan Beştaş nereli ve kaç yaşında?

Erdoğan Beştaş kimdir?

1960 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi Trabzon Tonya'da, Liseyi Trabzon'da, Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. İstanbul'da Avukatlık ve Hakimlik stajı yaptı. İstanbul Valiliği Kaymakam Adaylığı, Söğüt, Aliağa Kaymakam Vekilliği, Mut, Karaçoban, Kurtalan, Osmaneli, Manyas, Söğütlü Kaymakamlığı, Elazığ ve Kırşehir Vali Yardımcılığı, İnegöl Kaymakamlığı, Üsküdar Kaymakamlığı, Muş, Kastamonu ve Manisa Valiliği görevlerinde bulunan Vali Erdoğan BEKTAŞ, 01 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 30.05.2016 tarih ve 2016/8864 sayılı Kararı ile Rize Valiliğine atanarak 16.06.2016 tarihinde görevine başlamıştır. Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ evli ve üç çocuk babasıdır.