0553 313 94 23

Zonguldak Valisi Bektaş Bartın Üniversitesi’nde

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 15:17
Zonguldak Valisi Bektaş Bartın Üniversitesi’nde

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.


Üniversitenin Ağdacı Kampüsü Rektörlük Binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Vali Bektaş, “Üniversiteler birer eğitim kurumu olmakla birlikte bölgesel kalkınmaya da çok değerli katkılar sunmaktadır. Bilim insanlarının yaşadıkları çevreyi gözeterek yapacağı bilimsel çalışmalar hem bölgemiz için hem de ülkemiz için fevkalade önem arz etmektedir. Bu noktada bölgesel iş birlikleri bizler için önemli bir yer tutmaktadır. Bölgemize bakıldığında ülkemizin geleceği açısından büyük bir öneme sahip olan ‘Filyos Projesi’nin hemen yanı başımızda çok önemli bir çalışma sahası olduğu kanısındayım. Bölge üniversiteleri ortak çalışmalar üreterek bu projeye katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Sayın rektörümüze bölgesel odaklı çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, Bartın Üniversitesi’nin başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun ise “Başta şehrimiz olmak üzere bölgemizin dinamiklerini gözetmek her zaman önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bilimsel bilgiyi faydaya dönüştürmek konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada Pakistan Government College Lahore Üniversitesi (GCU) ile birlikte yürüttüğümüz biyoetanol projesi çıktıları itibarıyle bölgemize büyük faydalar sağlayacaktır. Bununla birlikte ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahip olan ‘Filyos Projesi’nin farkında olarak akademisyenlerimiz çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. Hali hazırda geçtiğimiz yıl öğrenci almaya başlayan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri, ‘Filyos Projesine’ ciddi faydalar sağlamak adına çalışmalarına başlamıştır. Bununla beraber bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne cevap verebilmek adına yeni fakülte ve bölümler açmaya devam ediyoruz. Geçen yıl itibari ile kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi bünyesinde açtığımız psikoloji bölümü, yetiştireceği nitelikli bireyler ile ülkemize en iyi şekilde hizmet edecektir” dedi.


Üniversite olarak iş birliklerine verdikleri öneme de değinen Rektör Uzun, “Üniversitemiz iş ve dış paydaşları ile sürekli olarak iletişim halinde çalışmalarını yürütmektedir. Bizleri iş birlikleri konusunda teşvik eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Bartın Valimiz Sinan Güner’e de şükranlarımı sunuyorum. Bartın Üniversitesi olarak ortak aklın harekete geçirilmesi için her zaman bölgesel iş birliklerine oldukça istekliyiz. Sahip olduğumuz potansiyele güvenerek söyleyebilirim ki içinde bulunduğumuz her işbirliği bölgemize ve ülkemize değer katacaktır. Kıymetli görüşlerini bizimle paylaşan ve ziyaretleri ile bizleri onurlandıran Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:17
  1. bilim
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kop’ta Girişim Projesi Melek Yatırımcılık Lansman toplantısı düzenlendi
    1. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    2. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    3. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    4. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    5. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    6. "Arap liderler Suriye rejiminin..
    7. Rize’de jandarmadan operasyon
    8. Şoför ve yolcuların çabası yaralı..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    10. Erdoğan yayın sonrası gençlerle dürüm..
    11. Polatlı’da öğrencilerden parkta kitap..
    12. Kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
    13. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    15. Hakeme müdahalede bulunmuştu!..
    16. Malatya’nın Şubat ihracatı yaklaşık 30..
    17. Bingöl’de 41 mera göçerlere kiralık..
    18. Tarlasında çalışırken traktör ile ilaç..
    19. Ferritin nedir? Demir yüksekliği neden..
    20. Denizli’de polisten zehir tacirlerine..
    21. Dilencinin üzerinden çıkan para dudak..
    22. İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea..
    23. Bakan Gül’den Şahinbey’in projesine..
    24. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7..
    25. MSÜ sınav giriş belgesiyle sınavı..
    26. İslahiye, Fatma Şahin’i bağrına bastı
    27. Pipisinin üstünden işeyen çocuğa..
    28. Psikiyatrist Çevik: “Takıntı hastalık..
    29. Art arda depremlerle sarsılan Malatya..
    30. Çaldıkları motosikletleri parçalayıp..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak