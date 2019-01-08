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Zonguldak okullar tatil mi son dakika Zonguldak 9 ocak okullara kar tatil mi

Zonguldak'da okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Zonguldak'da yer aldı. Zonguldak'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler Zonguldak'da okullar yarın tatil mi? 9 Ocak Çarşamba Zonguldak'da yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

08 Ocak 2019 Salı 14:18
Zonguldak okullar tatil mi son dakika Zonguldak 9 ocak okullara kar tatil mi

Zonguldak'da okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Zonguldak'da yer aldı. Zonguldak'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler Zonguldak'da okullar yarın tatil mi? 9 Ocak Çarşamba Zonguldak'da yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Zonguldak'ta kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi, ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Kentte yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı. Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.  Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor. Kara yolları ekipleri de iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak ve ilçelerinde okullar tatil edildi

Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 8 Ocak Salı günü 1 gün tatil edildi. Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. 

Zonguldak'da yarın okullar tatil mi?

Zonguldak'da kar etkili olmasıyla birlikte Zonguldak Valiliği, il genelinde (yarın) 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Peki Zonguldak'da yarın (9 ocak Çarşamba) okullar tatil olacak mı? sorusuna Zonguldak Valiliği henüz cevap vermedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:18
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