Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli daha gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 6 muvazzaf asker ve KHK ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.



