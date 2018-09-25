0553 313 94 23

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltında

3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, 5’i muvazzaf 9 asker gözaltına alındı.

25 Eylül 2018 Salı 11:16
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltında

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ’ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 5’i muvazzaf asker ile kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 4’ü uzman jandarma çavuş ve bir askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak’ın Ereğli, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinin yanı sıra Kocaeli ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin Zonguldak’a getirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:16
  1. Zonguldak
  2. Kocaeli
  3. Bolu
  4. zonguldak
  5. fetö
  6. operasyon
  7. gözaltı
  8. asker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    1. Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    2. Balıkesir'de palamut için ağ attı,..
    3. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    4. Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır..
    5. Sağlam'dan iddialı Beşiktaş sözleri!
    6. Samsun Vezirköprü’de son dakika deprem..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    8. Sedanur’u Ertan Bozkurt mu öldürdü?
    9. ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği..
    10. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    11. Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini..
    12. Samsun’da 3,3 büyüklüğünde deprem..
    13. Aramco 2020 hedeflerini genişletti!
    14. Ümmetin sesi Erdoğan’dan mazlumlara..
    15. Türkiye'nin en büyük 5. barajında..
    16. Cocu'dan istifa yanıtı
    17. Yakaladıkları balığı 5 kişi elleriyle..
    18. Caner maçtan sonra kırmızı kart gördü
    19. Kadıköy'de oturan dizi oyuncusunun..
    20. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019