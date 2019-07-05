Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyede Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalamak için Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4’ü kadın 8 şüpheli Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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