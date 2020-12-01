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Korona Virüs Zonguldak koronavirüs vaka sayısı kaç? HES kodu Zonguldak korona virüs haritası
Korona Virüs

Zonguldak koronavirüs vaka sayısı kaç? HES kodu Zonguldak korona virüs haritası

Zonguldak koronavirüs vaka sayısı son dakika. Zonguldak’ta korona vaka sayısı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Zonguldak en riskli iller arasında yer almakta. Zonguldak’ın korona riski olduğunu ispatlayan ise HES kodu uygulaması oldu. Peki Zonguldak koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte Zonguldak'ta corona virüs haritası en riskli yerler.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:53:00 - 2020-12-01 11:53:57
Zonguldak koronavirüs vaka sayısı kaç? HES kodu Zonguldak korona virüs haritası

30 Kasım korona tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının en fazla olduğunu açıkladığı iller arasında Zonguldak’da bulunmakta.

Zonguldak günlük koronavirüs vaka sayısı kaç? 

Zonguldak genelinde artan vaka sayılarının günlük 800'lere ulaşmasının ardından yaşanan artış, HES mobil uygulamasına yansıdı. Özellikle son 15 günde kentin yoğun olan bölgelerinin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı.

İşte HES Kodu üzerinden Zonguldak korona risk haritası

İlçelerde de vaka artışları HES uygulamasında dikkat çekti. Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 24 saat çalışarak salgının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezlerinde halkın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor 

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