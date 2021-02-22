Zonguldak korona vaka sayısı son dakika

Zonguldak’ta mutasyonlu korona vakası görülmesinden sonra vatandaşlar Zonguldak’ta ne kadar mutasyonlu korona vakasının olduğunu merak etmeye başladı. Bir yandan korona ile mücadele edilirken diğer yandan da aşılama işlemi gerçekleştiriliyor. 22 Şubat tarihi itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 7.032.626 olurken, Zonguldak’ta aşılananlar sayısı 57.203 oldu. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık korona vaka sayısına göre (100 binde) Zonguldak’ta 54,67 vaka görülmekte. Peki Zonguldak mutasyonlu korona vaka sayısı kaç oldu? İşte Zonguldak son dakika haberleri.