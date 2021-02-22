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Korona Virüs Zonguldak korona vaka sayısı son dakika
Korona Virüs

Zonguldak korona vaka sayısı son dakika

Zonguldak’ta mutasyonlu korona vakası görülmesinden sonra vatandaşlar Zonguldak’ta ne kadar mutasyonlu korona vakasının olduğunu merak etmeye başladı. Bir yandan korona ile mücadele edilirken diğer yandan da aşılama işlemi gerçekleştiriliyor. 22 Şubat tarihi itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 7.032.626 olurken, Zonguldak’ta aşılananlar sayısı 57.203 oldu. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık korona vaka sayısına göre (100 binde) Zonguldak’ta 54,67 vaka görülmekte. Peki Zonguldak mutasyonlu korona vaka sayısı kaç oldu? İşte Zonguldak son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:02:00 -
Zonguldak korona vaka sayısı son dakika

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, geçen cuma günü kentte 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da Batı Karadeniz'de ki en yüksek vaka sayısına ait kentin Zonguldak olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Açıklamaların ardından haftanın ilk gününde ise kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, kar yağışının ardından havanın ısınması ve maaş günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını söylerken bazı vatandaşlar ise her hafta aynı yoğunluğun yaşandığını ifade etti.

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