Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı öğrencilere umut olacak

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı yeni yönetimi iş adamları ve hayırseverlerden öğrenciler için destek istedi.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı 10. Olağan Genel kuruluna seçilen yeni yönetim kurulu basınla bir araya geldi. Vakıf Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız, yeni seçilen yönetim kurulunu tanıtarak iş adamlarından, hayırseverlerden ve Zonguldak halkından destek istedi.

Karaelmas Üniversitesi Vakfı’nın hizmetleri ve yapacaklarından bahseden Karaelmas Üniversitesi Vakıf Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız, “Bugün Vakfımızın 17 Haziran 2019 tarihinde yapılan 10. Olağan Genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu arkadaşlarımla toplanmış bulunuyoruz. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini sizlere takdim etmek istiyorum. Vakıf Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız, Vakıf Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. İhsan Toroğlu, Avukat Seçkin Ayan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Kahveci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şenol Boz, İş adamı Bahattin Kurnaz, İş adamı Fatih Furtun Karaelmas Üniversitesi Vakfı 4 Şubat 1996 da yayımlanan 22544 sayılı resmi gazeteye göre kurulmuştur. Bu zamana kadar görev yapan Vakıf başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalışmış ancak istenilen verimlilik elde edilememiştir. Bizler de yeni yönetim kurulu olarak Karaelmas Üniversitesi Vakfı’na bir ivme kazandırmak için göreve talip olduk. Tüm Zonguldaklıları, şehrimizin önde gelen kurum ve kuruluşlarını Vakfımıza destek olmalarını bekliyoruz. Amacımız, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda üniversitemiz de okuyan öğrencilerimize burs vermek temel amacımızdır. Şehrimiz de vakfedenleri bularak Vakfımıza katkı sağlamasını teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca Üniversitemizle şehrimiz arasında köprü kurmayı hedefliyoruz. Son olarak herkesi Vakfımıza üye ve destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Vakıf olarak temel amaçlarının Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine öğrenci çekmek olduğunu ifade eden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, “Temel amacımız üniversitemize öğrenci çekebilmek.Bu amaçla da buraya gelen öğrencilere burs desteği sağlamak ama bunun ötesinde destekler yeterli olursa biliyorsunuz tasarruf tedbirleri uygulanıyor. Türkiye’deki bütün üniversiteler kendi kaynakları ile değil vakıfların desteği ile yatırım yapıyorlar. Bizde eğer başarılı olur yeterli kaynak toplayabilirsek üniversitemizin en önemli sıkıntılarından bir tanesi yeni açılan fakültelere, okullara alt yapı ve bina olanağı sağlamak. Uzun vadede yeterli destek sağlanabilirse bina alt yapısına, laboratuvarlara destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün biliyorsunuz üniversiteler arası rekabet çok daha fazla eskiden az satıda üniversite vardı şimdi 81 ilde devlet üniversiteleri olduğu gibi çok sayıda vakıf üniversitesi bulunuyor.Bu üniversiteler arasından kendilerine öğrenci çekme söz konusu bu rekabette üniversitemizin kendine düşen payı alabilmesi için kontenjanlarını doldurabilmesi için biz Zonguldaklılar olarak üniversitemize yardımcı olmamız gerekiyor. Burayı seçecek başarılı öğrencilere kontenjanları doldurabilmek için burs seçeneği sunabilmemiz ve bunları ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tercih kılavuzuna burayı seçecek öğrencilere burs sağlanacağını yazdırabilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu yarışta diğer üniversitelerden geri kalmış oluyoruz. Diğer üniversitelere bu vakıflar tarafından ya da iş adamları sayesinde öğrencilere burs, yurt ve laboratuvar imkanları sağlanmakta artık Zonguldak olarak da bizlerin bu yarışın farkında olmamız gerekiyor. Bu amaçla biz yola çıktık. Bizler yüksünmeden, utanmadan elimizden geldiğince işimizden vakit buldukça kapı kapı dolaşacağız. Her şeyi biz Zonguldak ve üniversitemiz için yapıyoruz. Çünkü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak’ın önemli gelir kaynaklarından bir tanesi o yüzden üniversitemize hepimizin destek olması lazım.Bu destek sonunda burada yaşayan, burada ticaret yapan esnafa geri dönüş yapacak” şeklinde konuştu.