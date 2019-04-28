Zonguldak-Karabük tren hattına ek vagonlar geliyor
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu sosyal medya hesabından Zonguldak-Karabük arası yolcu trenine ek vagon geleceğini açıkladı.28 Nisan 2019 Pazar 23:44
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu sosyal medya hesabından Zonguldak-Karabük arası yolcu trenine ek vagon geleceğini açıkladı.
2 Mayıs Perşembe günü itibariyle 262 yolcu kapasiteli, 4 engelli yolcu ve engelli WC si bulunan DMU 15434 dörtlü tren seti Zonguldak-Karabük demiryolu hattında hizmete gireceğini açıklayan Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Halkımıza, ilimize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.
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