Zonguldak-Karabük tren hattına ek vagonlar geliyor AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu sosyal medya hesabından Zonguldak-Karabük arası yolcu trenine ek vagon geleceğini açıkladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu sosyal medya hesabından Zonguldak-Karabük arası yolcu trenine ek vagon geleceğini açıkladı.



2 Mayıs Perşembe günü itibariyle 262 yolcu kapasiteli, 4 engelli yolcu ve engelli WC si bulunan DMU 15434 dörtlü tren seti Zonguldak-Karabük demiryolu hattında hizmete gireceğini açıklayan Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Halkımıza, ilimize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

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