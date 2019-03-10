Zonguldak BEÜ'de daha hafif ve ucuz köpük beton geliştirildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nazım Kunduracı, köpük beton üretiminde seramik atıkları kullanarak, daha hafif ve ucuz maliyetli köpük beton geliştirdiklerini bildirdi.

Kunduracı ile lisans öğrencisi Sinan Yılmaz, "Köpük Beton Üretiminde Seramik Atıklarının Kullanılması" isimli çalışmayla seramik atık malzemelerden elde edilecek köpük betonların etkisini inceledi.

Kunduracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmayla seramik atık malzemeleri geri dönüştürmeyi ve köpük betonları hafifleterek maliyetleri düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Piyasadaki referans numunelerle karşılaştırıldığında yüzde 10 civarında daha hafif ürün elde ettiklerini belirten Kunduracı, "Bunun yanı sıra maliyet olarak incelediğimizde de yüzde 10 daha ucuz ürünler elde ettiğimizi söyleyebiliriz." dedi.

Kunduracı, ürünlerinin piyasadaki ticari ürünlerle birebir aynı mukavemete sahip olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Ancak biraz daha hafif ve maliyet olarak daha ucuzlamış oluyor. Bir ürün başına kıyaslayacak olursak zaten bir köpük beton tanesi 5 ila 10 lira arasında değişiyor. Bizimkisi yaklaşık olarak bu rakamlar 1-2 lira daha ucuzlamış olacak. Projeye lisans öğrencimizle yaklaşık bir yıl çalıştık. Özellikle son zamanlarda gelişen çevre politikalarıyla alakalı seramik firmaları bu ıskarta ürünleri atma noktasında artık gelişigüzel kullanamıyorlar, belirli yaptırımlar var, o doğrultuda bertaraf etmek zorundalar. Hem onlara fayda sağlaması hem de bizim yeni bir ürün geliştirmemiz açısından böyle bir fikir doğdu. Projemizle bunu değerlendirmeye çalıştık."

- "Kısa sürede daha hızlı ve seri üretime uygun ürünler geliştirmeyi planlıyoruz"

Piyasada üretilen ticari ürünlerin doğal kurutma ortamlarına bırakıldığını ve nihai ürünü almanın ortalama bir ayı bulduğuna dikkati çeken Kunduracı, "Bunu biz kurutma fırınlarında ortalama 3 veya 4 günde nihai ürüne dönecek ve maliyeti de olmayacak şekilde, yani ticari ürünle birebir aynı maliyette ancak daha kısa sürede daha hızlı veya daha seri üretime uygun ürünler geliştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kunduracı, sanayicilerin üniversitede geliştirdikleri ürünlerin ticari olarak kullanamamaktan yakındıklarını aktararak, "Bu elde ettiğimiz ürünümüz şu an için tamamen ticari olarak kullanılabilir hem de bilime katkısı var. Seramik kırığıyla yapılan ve bu kadar kısa sürede böyle mukavemet değerlerini yakalayan çalışma olarak ilk diyebiliriz. Geliştirdiğimiz ürünümüz, piyasadan aldığımız köpük beton numunesiyle birebir, yani gözenek yapıları da birbirine çok benziyor. Yine benzer şekilde mukavemet değerleri de birebir ancak bizim elde ettiğimiz ürün hem yüzde 10 civarında daha ucuz hem de daha hafif." ifadelerini kullandı.

