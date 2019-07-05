ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında toplandı

ZONÇEB Encümen toplantısı;2020-2021-2022 yılları gelir ve gider bütçe teklifi ile ilgili olarak Birlik Başkanı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Elvanpazarcık Belediye Başkan Hüseyin Uzun, İl Genel Meclis Üyesi Kerim Yılmaz ve ilgili bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda; 2019 yılı yatırımları ile gelecek üç yılda yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.