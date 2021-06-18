Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe teknik direktörü için kimle anlaştı? soruları milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tarafından merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'le anlaşma sağladığı ifade edildi. Peki Zlatko Dalic kimdir kimdir? Zlatko Dalic nerelidir? Zlatko Dalic hangi takımı çalıştırdı?

Zlatko Dalic kimdir kimdir?

2017-18 sezonundan beri Hırvatistan Milli Takımı'nı yöneten Zlatko Dalic, Hırvatistan'nın Livno kentinde dünyaya gelmiştir. 54 yaşındadır. Teknik direktörlük kariyeri boyunca HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal ve Al-Ain gibi kulüpleri çalıştırmıştır. Al-Ain'le 106 maça çıkan antrenör, 2.06 maç başı puan ortalamasını yakalayarak, 2017 yılında Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Zlatko Dalic hangi takımları çalıştırdı?

Varteks

2000 yılında futbolculuk kariyerine son verdikten sonra Varteks'te yardımcı antrenör oldu . Mayıs 2002'den Mayıs 2005'e kadar Dalić kulübün spor direktörü olarak çalıştı ve 2003–04 ve 2004–05 sezonlarında aynı anda Miroslav Blažević'in yardımcı antrenörlüğünü yaptı .

Mayıs 2005'te Varteks'e teknik direktör olarak atandı ve ilk sezonunda Hırvatistan Birinci Ligi'nde üçüncülük kazandı ve Hırvatistan Kupası finaline ulaştı.

2007 yazında, Varteks ile sözleşmesi sona erdikten sonra Rijeka'nın menajeri oldu ve 2007-08 sezonunun sonunda dördüncü oldu . 2008 UEFA Intertoto Kupası'nda FK Renova tarafından elendikten sonra Dalić, sezon başlamadan hemen önce 1 Temmuz 2008'de görevden alındı.

Dinamo Tiran

2008-09 sezonunda Dalić , Arnavutluk Süper Kupası'nı kazandığı Arnavut şampiyonları Dinamo Tirana'yı yönetti. Başkent takımları Tiran ve Partizani'ye karşı arka arkaya iki derbi kaybettikten sonra Şubat 2009'da istifa etti.

Slaven Belupo

Arnavutluk'ta kısa bir süre kaldıktan sonra 2009'da Hırvatistan'a döndü ve üçüncü Hırvat futbol kulübü Slaven Belupo'yu devraldı.

El Faisali

2010-11 sezonunda Al-Faisaly'nin baş antrenörü oldu.

8 Mart 2014'te Dalić, Quique Sánchez Flores'in görevden alınmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al-Ain'in teknik direktörlüğüne atandı. 7 Ekim 2017'de Ante Čačić'in bir dizi kötü sonuç nedeniyle görevden alınmasının ardından Hırvatistan Futbol Federasyonu , Dalić'i Hırvatistan milli futbol takımının baş antrenörü olarak atadı.

Kişisel yaşam

İçinde, 26 Ekim 1966'da dünyaya gelen Livno , ardından bir parçası SR Bosna Hersek içinde, SFR Yugoslavya , bugünün Bosna- Hersek , Dalić bir gelir Katolik Hırvat anne Kata ve babası İvan Dalić ailesine. Hırvat vatandaşlığına . Dalić, 1992 yılında Livno'da bir lisede tanıştığı eşi Davorka Propadalo ile evlendi. Birlikte iki oğulları var, Toni ve Bruno.