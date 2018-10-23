Zlatko Dalic Fenerbahçe'nin yeni teknik Direktörü mü olacak? Zlatko Dalic kimdir?

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe 2018-2019 sezonuna iyi başlayamadı. Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından Sivasspor puanını 10 yaparken Fenerbahçe 9 puanla 15. sırada kaldı. Fenerbahçe yönetimi Phillip Cocu ile yollarını ayıracağı iddia edilirken, Cocu'nun yerine Zlatko Dalic'i transfer edeceği iddia edildi.

Zlatko Dalic kimdir?

51 yaşındaki Zlatko Dalic, Futbolculuk döneminde Balkanlar'ın batısından çıkamayan Dalic, kariyerinin büyük bölümünü ülkesi Hırvatistan'da geçirdi. Yugoslavya dağılmadan önce top koşturan Dalic, o dönem Bosna Hersek ve Karadağ takımlarında da ter atmıştı. Dalic, kariyeri boyunca ülkesinin formasını giyme şansı bulamadı. 1998 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, ülke tarihinin en iyi başarısını elde ederken Dalic turnuvayı televizyondan takip ediyordu. Bu esnada Davor Suker, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki ve Slaven Bilic gibi isimler yarı finale yükselmiş ancak ev sahibi Fransa'ya final biletini kaçırmıştı. 2007'de teknik adamlığa atılan Dalic, Rijeka'da başladığı kariyerini birkaç sene boyunca lokal olarak sürdürdü ve Rijeka'dan sonra Dinamo Tirana, Slaven Belupo gibi takımları çalıştırdı. 2010'da ise farklı bir coğrafyaya, farklı bir futbol anlayışının hakim olduğu Arap yarımadasına gitti Dalic. İlk durağı Suudi takımı Al-Faisaly oldu. Burada iki sezon kaldı, devamında Al Hilal'in başına geçti ama tutunamadı.