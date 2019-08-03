0553 313 94 23

Ziynet eşyası ve parasının çalındığını polisten öğrendi

’Altın kızlar’ diye tabir edilen gezici hırsızlık çetesi tarafından bir ikamette yapılan hırsızlığı polis aydınlatırken, ev sahibi parasının çalındığını polis gelince öğrendi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 03:16
Ziynet eşyası ve parasının çalındığını polisten öğrendi

’Altın kızlar’ diye tabir edilen gezici hırsızlık çetesi tarafından bir ikamette yapılan hırsızlığı polis aydınlatırken, ev sahibi parasının çalındığını polis gelince öğrendi.


Kahramanmaraş’ta önceki gün saat 18.00 sularında, gezici hırsızlık şebekelerine yönelik Şehit Evliya Mahallesinde bulunan Kale civarında devriye atan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 kadını incelemek üzere durdurdu. Ekipler tarafından şüphelenilen 3 kadın, sivil ekipler tarafından şubeye götürüldü. Kadınların yapılan üst aramasında, 570 TL nakit para ve 1 adet altın yüzük bulunduğu, ayrıca kapı açmak için kullandıkları plastik aparat olduğu öğrenildi. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen Kader K. (19), M.K. (17) ve D.Ç. (14) gözaltına alındı.


Paranın ve yüzüğün kime ait olduğunu araştıran ekipler, paranın çalındığı ikamet sahibi Serpil Günal’a gitti. Polisi kapısında gören Günal’ın, hırsızlık olaylarından habersiz olduğu ortaya çıktı. Polis memurlarının sorusu üzerine, ziynet eşyalarını ve parasını koyduğu yeri kontrol eden Günal, parasının yerinde olmadığını görünce şok oldu.


Evinde yaşanan hırsızlık olayından habersiz olduğunu belirten Serpil Günal, ’’Ben eve geldiğimde ev biraz dağınıktı ama ben kızımın dağıttığını düşünmüştüm. Polis memurları gelip bana sorduğunda ben şok oldum. Ziynet eşyalarımı ve parayı sakladığım yeri bir tek ben biliyorum çünkü. Polisler gelmese belki de günler hatta aylar sonra fark ederdim. Sonuçta sürekli oraya bakmıyorum. Allah razı olsun polis ekiplerine de çok teşekkür ediyorum’’ dedi.


Normalde kapısını sürekli kilitleyerek evden çıktığını söyleyen Günal, ’’Ben bu konulara çok dikkat ederim. Evden çıkarken mutlaka kapıyı kilitlerdim. Bugün kızım kilitlememiş. Bir anlık dikkatsizliğimiz yüzünden başımıza böyle bir şey geldi. Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Evden çıkarken kapıyı kilitleme konusuna dikkat edelim’’ diye konuştu.


Öte yandan, KahramanmaraşEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüekipleri, gezici hırsızlık şebekelerine yönelik önleyici, caydırıcı ve engelleyici uygulamalara devam ettiğini belirterek şu açıklamalara yer verdi;


’’Bohçacı ve dilenci görünümlü şüpheli kadınların hırsızlık amaçlı eve girememesi için kapıların anahtar ile kilitlenmesi gerekiyor. Kapıların sadece çekilerek kilitlenmeden bırakılması halinde basit yöntemlerle kolayca açılabiliyor. Kapı ara boşluğundan kart sokmak suretiyle kapı dili düşürülüp birkaç saniyede hırsızların içeriye giriyor. En iyi yöntem, komşuya bile gidilse kapının kilitlenmesidir.’’

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 03:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alexander Sörloth Trabzon’da çoşkuyla karşılandı
    1. Alexander Sörloth Trabzon’da çoşkuyla..
    2. Ziynet eşyası ve parasının çalındığını..
    3. Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu
    4. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal!..
    5. TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Türkiye, BMGK'de YPG/PKK'nın..
    8. Fabien Farnolle: Erdoğan'a teşekkür..
    9. Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş..
    10. Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    11. Çarpıcı iddia: Yeni partinin..
    12. Doğu Perinçek: Yeni bir döneme giriyoruz
    13. Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat..
    14. İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı
    15. Erzincan'da elektrik akımına kapılan..
    16. "Trump Afganistan'daki ABD askerlerini..
    17. Musa Eroğlu Büyükçekmece’de..
    18. Çin ticaret konusunda ABD ile..
    19. Otomobil ile ambulans çarpıştı: 7..
    20. S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
    21. Suudi kadınlara refakatsız seyehat
    22. "Türkiye yeni bir döneme girmektedir"
    23. Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak..
    24. Cumhurbaşkanlığı: Çağ dışı olarak..
    25. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1’i..
    26. Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti..
    27. Burak Yılmaz'a kötü haber!
    28. Elazığ’da orman yangını
    29. Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç..
    30. Kümeste elektrik akımına kapılan genç..
    NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin satın aldığı...
    NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin satın aldığı...
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın
    HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular