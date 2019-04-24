Ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın zanlı tutuklandı Kırıkkale’de evlerden ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın zanlı gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de evlerden ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın zanlı gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de Güzeltepe Mahallesi 513. Sokak üzerinde ikamet eden müşteki R.A.’nın evinden iki adet saat, bir adet pırlanta yüzük, iki adet altın yüzük, iki adet altın kolye ve 350 TL nakit para çalınması olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada söz konusu hırsızlığın gerçekleştiği ikametin güvenlik kamera görüntüleri izlenmesinde, binaya girdikleri tespit edilen N.Ş., Ş.G., H.G. isimli kadınlar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadelerinin alınmasından sonra sevk edildikleri Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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