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Ziyarete gittiği kadının evinde defalarca bıçaklandı

Bolu’da Erdoğan K. adlı şahıs, ziyaret ettiği kadın arkadaşının evine gelen 6 kişi tarafından darp edildikten sonra başından ve kolundan bıçaklanan yaralandığı öğrenildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 00:11
Ziyarete gittiği kadının evinde defalarca bıçaklandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Buğday Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan K. (40) isimli şahsın bir süre önce tanıştığı kadın arkadaşı Ü.Y.’nin evine gittiğini öğrenen eski işyeri arkadaşı E.K., yanına 5 kişiyi daha alarak Ü.Y.’nin evine gitti. 

Ü.Y.’nin evinin ziline bastıktan sonra kapının açılmasıyla içeri giren E.K. ve yanındaki 5 kişi, Erdoğan K.’yi darp etmeye başladı. Erdoğan K.’yi bıçakla kolundan ve başından da yaralayan şüpheliler, Ü.Y.’nin çığlık atmasıyla hızla evden kaçtı.

Erdoğan K.’nin kanlar içerisinde kaldığını gören Ü.Y., durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Erdoğan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, E.K. ve yanında bulunan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'Eski eşim sanmış olabilir'

Ü.Y.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, E.K.’nin, Erdoğan K.’yi eski eşi sanmış olabileceğini belirterek, “E.K., benim eski eşimle aramda sorun olduğunu ve şiddet gördüğümü biliyordu. Sanırım eski eşimin benim evime gelip, bana şiddet uyguladığını sandı. Korumak için yapmış olabilir” dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 00:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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