Ziyaretçi yoğunluğuna tarihi evlerde "butik otel" çözümü

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Dünyanın en eski kentlerinden Şanlıurfa'da yıllara meydan okuyan, farklı mimarileriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan tarihi Urfa evlerinin, restorasyonun ardından butik otele dönüştürülerek, kentteki konaklama sorununun çözümüne ve turizme katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden bir olarak dikkati çeken ve tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe sayesinde ünü artan Şanlıurfa, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste, ev sahipliği yapıyor.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bir dönem yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 2015 ve 2016 yılında 650 binlere gerileyen konaklamalı ziyaretçi sayısı, huzurun sağlanması sayesinde 2017 yılında yeniden yükselişe geçerek 810 bin civarına ulaştı.

Geçen yıl 1 milyonun üzerinde kişinin konaklamak üzere ziyaret ettiği kentin, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinden dolayı çok daha fazla kişiyi ağırlaması öngörülüyor. Bu kapsamda turizm sezonu olmamasına rağmen ocak ve şubat aylarında bile yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turist Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Bölgede birçok otel, bahar ayları için rezervasyonlarını doldururken, kentte yaşanan konaklama sorununun çözümü için, tarihi evlerin restore edilerek butik otele dönüştürülmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi civarındaki 11 tarihi evin restorasyonunu yapıyor. Böylece kente gelecek konuklar söz konusu mekanlarda, tarihi dokuyla iç içe konaklama imkanı bulacak. Butik otellerin kısa vadede kentteki konaklama sorununa çözüm sunması bekleniyor.

- "Büyük oranda turist ağırlamayı hedefliyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık bir kent olduğunu belirterek, burada yaşayan medeniyetlerin miras bıraktığı tarihi sokak, çarşı, han, cami ve evleri korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Kentin son dönemlerde her alanda olduğu gibi turizm anlamında da önemli hamleler gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çiftçi, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde turizm yoğunluğunun hat safhaya ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Artan turist yoğunluğuna bağlı olarak, konaklama sıkıntısının ortaya çıktığını ve bunu kısa vadede butik otellerle çözmek istediklerini dile getiren Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıldır tarihi varlıkları ayağa kaldırmak için tüm imkanlarımızla sahadayız." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Çarşılarımızı, hanları, tarihi sokakları, türbeleri, camileri restore ettik. Ayırca Şanlıurfa'da hayat ev olarak bilinen tarihi evlerin restorasyonunu yapıyoruz. Bunlara güzel fonksiyonlar da yüklendi. Sur içinde kalan tarihi evleri, sokaklarıyla birlikte yapılan koruma planı çerçevesinde butik otel olarak kullanılabilecek şekilde düzenledik. Şanlıurfa'nın geleceğini gördüğümüz için, onlara bu fonksiyonları yükledik. Dolayısıyla Şanlıurfa artık geleceğe doğru yürüyor, artık büyük oranda turist ağırlamayı hedefliyoruz. Bu mekanlar dışarıdan gelen insanların rahatça gezebileceği, tarihi mimarinin, kültürün, sanatın, yaşamın izlerini görebileceği mekanlardır. Restorasyonun artından butik otele dönüştürülecek tarihi evlerin konaklama ihtiyacına katkı sunmasını amaçlıyoruz. Yakın zamanda da 4 evin restorasyonu bitti. Şu anda 11 evin restorasyonu yapılıyor, çok kısa bir sürede tamamlayacağız ve çalışmalar program çerçevesinde devam ediyor. Buradaki hedefimiz tarihi sur içindeki tüm yerleri tamamlamak."

Kentin turizmde daha iyi yerlere gelmesi için tüm paydaşların ortak hareket etmesinin önemine değinen Nihat Çiftçi, belediye öncülüğünde ilgili kurumlarla birlikte Şanlıurfa Tanıtım AŞ'yi kurduklarını belirtti.

- "Butik oteller, şehrin gerçek dokusunu yaşatır"

Butik otel işletmecisi Kamil Türkmen de Şanlıurfa'nın çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi sayesinde çok bereketli bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.

Turist yoğunluğuyla birlikte konaklama sorununun da ortaya çıktığını dile getiren Türkmen, restorasyonu yapılan tarihi evlerin butik otele dönüştürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kamil Türkmen, uzun süren işlemlerin ardından kendisinin de butik otel işletmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da butik otelcilik çok rahat bir şekilde yapılabilir. Bunun nedeni de sur içinde tarihi mahallelerimiz, sokaklarımız ve evlerimiz var. Tarihi evleri restorasyonun ardından projelendirip pansiyon, butik otel şeklinde değerlendirip konaklama ihtiyacımızı kısa vadede giderebiliriz. Butik oteller, bir şehrin gerçek dokusunu yaşatır. Dolayısıyla o şehri yaşamak isteyenler burada kalmayı tercih ediyor. Biz çevredeki tarihi evlerin de aynı şekilde değerlendirmesini istiyoruz."

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi sahibi Rahime Yaşar da 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin turizm üzerindeki önemli katkılarına işaret ederek, "Konaklama anlamında eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor çünkü nisan ayı rezervasyonları tamamen dolu. Balıklıgöl civarında çok güzel tarihi evler var. Bunlar butik otele dönüştürülüp çok hızlı bir şekilde turizme kazandırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.



