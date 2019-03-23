Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olmuştu... Ünlü şarkıcı: Allah beni İslam'la ödüllendirdi

Geçiğimiz günlerde Müslüman olan Amerikalı şarkıcı Della Miles,Uluslararası Down Sendromlular Federasyonunca düzenlenen geceye katıldı. Miles, "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi." dedi.

Della Miles ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu

Gecenin onur konukları arasında yer alan başarılı şarkıcı, salonu dolduran misafirlere, "Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği" olarak takdim edilerek sahneye davet edildi.

"Allah beni İslam'la ödüllendirdi"

Kısa bir konuşma yaparak kendisine gösterilen teveccüh ve ilgi için teşekkür eden Miles, "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi. Bir kaç gündür binlerce mesaj, binlerce e-posta aldım. Herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Kendimi sizlerden biri gibi hissediyorum. Bana böylesine güzel duygular yaşattığınız için teşşekür ederim" ifadelerini kullandı.

Görmez Kur'an-ı Kerim hediye etti

Konuşmasının ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından gönderilen ve İngilizce Meal de barındıran özel Kuran-ı Kerim, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından "Hoşgeldin" denilerek kendisine takdim edildi.

"Bir sonraki görüşmemizde Türkçe konuşmak istiyorum"

"Kutsal hediyesini" Bakan Ersoy'un ellerinden aldıktan sonra duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Miles, "Malesef henüz Türkçe konuşmayı bilmediğim için İngilizce konuşmak zorundayım. Bu kutsal hediyeyi ve bu özel anı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. Şuan ders alıyorum ve kısa sürede bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum" diyerek gönülleri bir kez daha feth etti.