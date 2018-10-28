Ziya Selçuk'tan kritik 'yaz tatili' açıklaması: Değişebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te bir programa konuk oldu. Ziya Selçuk yaz tatili süresiyle ilgili olarak, "Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir" dedi.

İşte Bakan Selçuk'un programda yaptığı açıklamalardan satır başları:

Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı.

İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz.

Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

Merkezi sınava ihtiyaç azalacak

Okullar arasındaki farkları azaltmamız lazım. Bu temel hedeflerimizden biri. Derslik ve öğretmen sayısı açısında çok büyük mesafeler alındı. Okullar arasındaki farklar azaldığında, merkezi sınava ihtiyaç ve bu şekilde öğrenci alan okulların sayısı da azalacak.

Sigorta primleri 9’uncu sınıftan itibaren ödenebilir

Türkiye’de mesleki eğitim ile iktisadi hayat örtüşmüyor. Almanya’da bunun örtüşmesi sağlanmış. Biz de kırılma şimdi değil, 1970’lere kadar uzanıyor. Meslek liselerinin iş garantili olması için çalışılıyor. 4-5 sene üniversite eğitimi yerine, 5 sertifikaya tamamlayarak bir alanda çalışabiliyorsunuz. Özel sektör ve üniversitelerle birleşerek farklı sertifika programları olabilir. Öğrencilerin doğrudan doğruya iş başına geçmesi lazım . Sigorta primlerinin 9’uncu sınıftan itibaren ödenmesi düşünülüyor.

Yabancı dil eğitimi

Sayın cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Kısa sürede bir çözümümüz yok ama iki senede üç senede varmak istediğimiz bir yer var. Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil.

Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil öğrenirler mi öğrenirler.

Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var. Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak. Amacı değiştiriyoruz.

Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu.

Yaz tatili kısalacak mı?

Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün.

Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir.

Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor.

İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu.

Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir.