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"Ziya öğretmen" meslektaşlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Mesleki teknik eğitimde paradigmal bir dönüşüm yapıyoruz. Bütün meslek liselerinin dal ve alanlarını dış ticaret açığımızla, ithalat kalemlerimizle ilişkilendiriyoruz"- "Oteller okul olacak, belli standartları koyacağız, öğrencilere iş garantisi ve maaş vereceğiz, mezunların 3 yıl boyunca sigortasını ödeyeceğiz"- "Örneğin Türkiye'de ciddi bir ahşap oyuncak ithalatı gördük. Niye ithal ediyoruz dedik. Biz 4 tane okul açtık. Orada üretip, Türkiye’ye satışını yapacağız. Dünyaya satış için 10 tane daha açacağız"

25 Mart 2019 Pazartesi 16:27
"Ziya öğretmen" meslektaşlarıyla buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki teknik eğitimde paradigmal bir dönüşüm yapıyoruz. Bütün meslek liselerinin dal ve alanlarını dış ticaret açığımızla, ithalat kalemlerimizle ilişkilendiriyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" kapsamında Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi.

Yeni çağın, farklı bir beceri seti gerektirdiğine işaret eden Bakan Selçuk, 2040 yılına yaklaşırken, dünya tarihinin büyük bir kırılma ile yüz yüze geleceğini belirtti

2040 yılında bugün ilkokula başlayan çocukların, işe hayatına atılacaklarını ifade eden Selçuk, "Bu çağ, 'kapatın defterleri kitapları hafızanız güçlü mü?' diyen bir eğitim sistemi değil, sorun çözme becerileri, ekip çalışmasına yatkınlık, akıl yürütme, yaratıcı düşünme istiyor. Çocuklarımızı buna hazırlayacağız" diye konuştu.

Mesleki ve teknik eğitimin, 2023 Eğitim Vizyonunun öncelikli konu başlıklarından biri olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, gerçek hayat neyi gerektiriyorsa eğitimde onun yapılacağını söyledi.

Ekonominin can damarının mesleki eğitim olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mesleki teknik eğitimde paradigmal bir dönüşüm yapıyoruz. Bütün meslek liselerinin dal ve alanlarını dış ticaret açığımızla, ithalat kalemlerimizle ilişkilendiriyoruz. Örneğin Türkiye'de ciddi bir ahşap oyuncak ithalatı gördük. Niye ithal ediyoruz dedik. Biz 4 tane okul açtık. Orada üretip, Türkiye’ye satışını yapacağız. Dünyaya satış için 10 tane daha açacağız. Turizm liselerindeki sorunlar da iş başı eğitimin niteliğinin artırılmasıyla çözülecek. Turizm liselerinde eğitim sezonla birlikte yani nisanda başlayacak. Oteller okul olacak, belli standartları koyacağız, öğrencilere iş garantisi ve maaş vereceğiz, mezunların 3 yıl boyunca sigortasını ödeyeceğiz. Bunun için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Organize Sanayi Bölgeleri'yle anlaşmalar imzalandı. Devamı da olacak."

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk, kendisine verilen hediyeleri, salonda bulunan en kıdemli öğretmenlere verdi.

- Bakan Selçuk öğrencilerle sohbet etti

Daha sonra Bakan Selçuk, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu ile Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Selçuk, bir öğrencinin "Siz ne iş yapıyorsunuz" sorusuna "Bakanım" diye cevap verdi.

Bunun ardından öğrenci "Neye bakıyorsunuz ? " diye sorunca, Bakan Selçuk, "Milli eğitim" diye cevap vererek öğrenciyle şakalaştı.

Bir öğrenciyle de top sektiren bakan Selçuk, okulda öğretmen ve idarecilerle de görüştü.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:27
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