ANTALYA (AA) - Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde oldukları Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda yeniden zirve yarışına döneceklerine inandıklarını söyledi.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren siyah-beyazlı ekipte file bekçisi Karius, kamp yapılan otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalya'da harika koşullarda kamp yaptıklarını ve tamamen işlerine odaklanabildiklerini aktaran 25 yaşındaki kaleci, birliktelik içerisinde çok iyi bir şekilde ikinci yarıya hazırlanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Karius, çok iyi bir kamp dönemi geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ligin ikinci yarısı bizim için zor olacak. Ligin ilk yarısında çok puan kaybettik. İkinci yarıda durumu toparlayabilmemiz için iyi performanslar göstermemiz, iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Ancak bu sayede zirveye tekrar ortak olabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'de genel olarak kendisini iyi ve huzurlu hissettiğini vurgulayan Karius, Beşiktaş'a uyum sağladığını dile getirdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, ilk yarıda yaşanan sakatlıklardan dolayı neredeyse her maçta önünde oynayan savunma hattında değişiklikler olduğunu anlattı. Bu durumun işlerini zorlaştırdığını ifade eden Karius, hem bireysel hem de takım olarak daha iyi performanslar ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

"Zirveye yeniden döneceğimize inancımız, umudumuz var." diyen Alman file bekçisi, 9 puan geride olmalarına karşın ligde durumun çok çabuk değişebileceğini aktardı.

Kendileri gibi rakiplerinin de puan kayıpları yaşayabileceğine inandığını vurgulayan Karius, "Kazanmaya devam ederek onlara yaklaşabiliriz. Kesinlikle pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Magazin haberlerinin yüzde 99'u saçmalık"





Magazin basınında kendisiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili soru üzerine Loris Karius, bu haberlerin herhangi bir sorun oluşturmadığını belirterek, "Yazılanların yüzde 99'u saçmalık." değerlendirmesinde bulundu.

Medyanın özel hayatı ve sportif performansı üzerinden spekülatif haberler yaptığını savunan Karius, sözlerine şöyle devam etti:

"Neden bunu yapıyorlar, neden buna ihtiyaç duyuyorlar bilmiyorum. Daha önce adını sanını duymadığım insanlarla, kadınlarla beni bir şekilde ilişkilendiriyorlar ya da sportif performansım üzerinden birtakım spekülasyonlar yapıyorlar. Bunların aslı astarı yok. Kulüp içerisinde de bunların herhangi bir yansıması, probleme sebep olması gibi bir durum yok. İngilizce yayınlar da burada yazılanları oraya taşıyor. Bir anlamda kopyala yapıştır yapıyorlar ama kabul etmemiz gerekir ki bahsettiğimiz hikayelerin çok büyük bir kısmı medyadan çıkıyor."





- "Umarım daha çok maçı gol yemeden tamamlarız"





Karius, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir oyuncuyken Beşiktaş'a transfer olmasının kendisinde herhangi konsantrasyon kaybına neden olmadığını söyledi.

Süper Lig'in ilk yarısının sadece kendisi için değil takım için de kolay geçmediğini aktaran Alman kaleci, her maçta önündeki dizilişte yaşanan değişikliklerin ritim sağlamayı zorlaştırdığını vurguladı.

Türkiye liginin zorlu bir yarışmaya sahne olduğuna değinen Karius, şunları kaydetti:

"Bazı maçlarda takım halinde iyi performanslar göstermedik ama bunu bir ya da iki oyuncu üzerinde okumak doğru değil. 1-2 oyuncu size her zaman maç kazandırmaz. Burada 11 oyuncuyla oynanan bir takım oyunundan bahsediyoruz. Bütün bunları bir kenara bırakıp ligin ikinci yarısında bireysel ve takım anlamında gelişerek daha iyi performanslar göstermeliyiz. Daha yüksek sayıda maçı gol yemeden tamamlamak isterim ama lig o kadar kolay değil. Bu gerçekten çok zor bir yarışma. Her kaleci için böyledir. Her kaleci gol yediğinde üzülür, hayal kırıklığına uğrar. Ligin ikinci yarısında umarım daha çok maçı gol yemeden tamamlarız."





- "Bir numaralı kaleci benim"





Beşiktaş'ın, eski kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'i transfer edeceği yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine Karius, "Yazılan haberlere göre hareket etseydim çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek bir kaleci değilim. Şu anda bir numaralı kaleci benim." değerlendirmesinde bulundu.

Karius, İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan eski takımı Liverpool'un şampiyonluk için ciddi bir şansı olduğunu belirterek, "Her maç çok iyi oynamaları gerekiyor. Şampiyonluk için çok büyük bir şansları, büyük bir potansiyelleri var. " ifadelerini kulandı.