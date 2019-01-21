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"Zirveye Arap ortak çalışmasının öneminden dolayı katıldık"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan'daki 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne "Arap ortak çalışmasının öneminden dolayı katıldığını" açıkladı

21 Ocak 2019 Pazartesi 00:02
"Zirveye Arap ortak çalışmasının öneminden dolayı katıldık"

DOHA (AA) - Lübnan'da düzenlenen 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne son dakika değişikliği ile katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Zirveye Arap ortak çalışmasının öneminden dolayı katıldığını" bildirdi.

Şeyh Temim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 yıl aradan sonra düzenlenen 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Temim, zirveye katılmasının, krizler ve yüzleşilen zorluklar karşısında, zirvede de vurgulanan ortak Arap çalışmasının önemi bağlamında, doğal bir karar olduğuna dikkati çekerek, Lübnan yönetimi ve halkına teşekkür etti.

Katar, Kuveyt'in teknoloji alanında 200 milyon dolar sermayeli bir yatırım fonu oluşturulması yönündeki girişimine 50 milyon dolar destek vereceğini açıklamıştı.

Şeyh Temim, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın açılış konuşmasından hemen sonra ülkeden ayrılmıştı.

Lübnan'ın ev sahipliğinde 6 yıl aradan sonra düzenlenen ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in dışındaki liderlerin katılım göstermediği, bir gün süren 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi bugün sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 00:02
  1. 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi
  2. Katar
  3. Lübnan

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