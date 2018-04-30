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Süper Lig'de zirvede heyecan dorukta! İşte kalan maçlar

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yendi, zirve hesapları bir kez daha değişti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:50
Süper Lig'de zirvede heyecan dorukta! İşte kalan maçlar

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşma konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, lider girdiği haftada zirvedeki yerini korudu.

Şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları şöyle:
 
Galatasaray (66)
 
Akhisarspor (D)
Yeni Malatyaspor (E)
Göztepe (D)
 
Başakşehir: (65)
 
Sivasspor (E)
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa (E)
 
Fenerbahçe (63)
 
Bursaspor (E)
Karabükspor (D)
Konyaspor (E)
 
Beşiktaş: (62)
 
Kayserispor (E)
Osmanlıspor (D)
Sivasspor (E)

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 00:50
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