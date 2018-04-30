Süper Lig'de zirvede heyecan dorukta! İşte kalan maçlar
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yendi, zirve hesapları bir kez daha değişti.30 Nisan 2018 Pazartesi 00:50
Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşma konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, lider girdiği haftada zirvedeki yerini korudu.
Şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları şöyle:
Galatasaray (66)
Akhisarspor (D)
Yeni Malatyaspor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir: (65)
Sivasspor (E)
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa (E)
Fenerbahçe (63)
Bursaspor (E)
Karabükspor (D)
Konyaspor (E)
Beşiktaş: (62)
Kayserispor (E)
Osmanlıspor (D)
Sivasspor (E)
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