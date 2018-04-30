Süper Lig'de zirvede heyecan dorukta! İşte kalan maçlar

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşma konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, lider girdiği haftada zirvedeki yerini korudu.



Şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları şöyle:



Galatasaray (66)



Akhisarspor (D)

Yeni Malatyaspor (E)

Göztepe (D)



Başakşehir: (65)



Sivasspor (E)

Antalyaspor (D)

Kasımpaşa (E)



Fenerbahçe (63)



Bursaspor (E)

Karabükspor (D)

Konyaspor (E)



Beşiktaş: (62)



Kayserispor (E)

Osmanlıspor (D)

Sivasspor (E)