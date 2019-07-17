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Zirvede demokrasi yürüyüşü

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Büyükşehir ile Adım Adım Doğa’ projesi kapsamında Uludağ’ın zirvesinde 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:44
Zirvede demokrasi yürüyüşü

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Büyükşehir ile Adım Adım Doğa’ projesi kapsamında Uludağ’ın zirvesinde 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi.


15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne; Dağcılık federasyonu Bursa il Temsilcisi Nazif Makas, İnegöl Belediyespor Kulübü Dağcılık Branşı ve Dostum Yürüyüş ekibi ile birlikte yaklaşık 70 lisanslı dağcı katıldı. Rasat Düzü mevkiinde yapılan anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, 15 Temmuz başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için canları seve seve feda eden bütün şehitler için dualar edildi.


Yürüyüş tören alanında çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:44
  1. doğa
  2. fotoğraf

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