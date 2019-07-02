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Zirvede büyük heyecan

Sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına birçok faaliyeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’da gerçekleştirilecek uluslararası bir organizasyonu daha Bursa’ya kazandırıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 14:33
Zirvede büyük heyecan

Sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına birçok faaliyeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’da gerçekleştirilecek uluslararası bir organizasyonu daha Bursa’ya kazandırıyor.


Dünyanın dört bir yanından bine yakın sporcunun katılacağı ‘Uludağ Ultra Maraton’, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Uludağ ve çevresinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak uzun soluklu yarışa, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Norveç ve İran’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu katılacak. Yarışın en uzun etabı 100 kilometreden oluşurken koşucular, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa Kaya ve Sarıalan gibi Bursa’nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış,tecrübe edecekler.


7’den 70’e herkes koşacak


100K, 66K, 30K ve 13K etapları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak olan maraton,Bursa’nın spor turizmine de önemli bir katkı sağlayacak. International Trail Running Association (ITRA) tarafından onaylanan parkurları tamamlayan koşucular, her bir parkur için belirlenmiş uluslararası puanların yanı sıra birçok sponsor ödülünün de sahibi olacaklar. 5 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek yarışlar, halka açık olacak. Uludağ’ın eşsiz güzelliği eşliğinde maratona katılmak isteyen 7’den 70’e herkes organizasyona kayıt yaptırabilecek.


Start Başkan Aktaş’tan


Uludağ Ultra Maraton’un başlangıç noktası Kurbağa Kaya’daki meydan olarak belirlendi. Yarışa kayıt yaptıran tüm sporcular, zirveye Teleferik ile ücretsiz taşınacak.3 gün sürecek yarışların startı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilecek. Yarışlara katılım sağlamak isteyenler https://www.uludagultra.com/ sitesinden organizasyon hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:33
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