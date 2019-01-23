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Zirve Yayınevi davası kararına onama

Malatya'daki Zirve Yayınevinde çalışan biri Alman uyruklu 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin 5 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 39 yıl 9'ar ay hapis cezası Yargıtayca onandı

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:23
Zirve Yayınevi davası kararına onama

ANKARA (AA) - Malatya'daki Zirve Yayınevinde çalışan biri Alman uyruklu 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin 5 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 39 yıl 9'ar ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Eylül 2016'da sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir ve Hamit Çeker'i "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl hapis ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

Mahkemenin kararında, faillere verilen cezaların "usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığının bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu" belirtilerek, yerel mahkemenin kararının yerinde görüldüğü kaydedildi.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklara verilen mahkumiyet kararlarını onadı.

Daire, kararın gerekçesini daha sonra açıklayacak.

- Sanıklara üçer kez ağırlaştırılmış müebbet

Malatya'da Niyaz-i Mısri Mahallesi Ağbaba İşhanı'nın üçüncü katındaki Zirve Yayınevinde çalışan Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel, 8 Nisan 2007'de boğazları kesilerek öldürülmüştü.

Cinayetlerin işlendiği gün yayınevine giden polisler, zanlılar Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Abuzer Yıldırım'ı olay yerinde yakalamıştı. Yayınevinin penceresinden kaçmaya çalışırken düşerek yaralanan Emre Günaydın ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi edildikten sonra tutuklanmıştı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığı "tasarlayarak öldürme suçundan" üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklara, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:23
  1. Malatya
  2. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. YARGITAY
  4. Zirve Yayınevi

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