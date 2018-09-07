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Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası basın toplantısında konuştu

Tahran'daki üçlü zirve sonrası basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib sorununun Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmesi gerektiğini söyledi.

07 Eylül 2018 Cuma 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası basın toplantısında konuştu

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

"Bu zirveler, Suriye'de gelinen noktanın muhasebesini yapmak ve ileriye dönük adımların tespiti bakımından da önemli fırsatlar sunmaktadır."

"Bugün burada bulunma sebebimiz, yaşanan insani drama son vermenin yollarını aramaktır."

"Biz başkaları gibi geriye yaslanıp yangını seyretmek yerine onu söndürmenin yollarını arıyor, bunun için elimizi taşın altına koyuyoruz."

"Bölgedeki sivil halkın korunması, terörist unsurların ayrıştırılması ve İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor."

"Türkiye olarak İdlib'de 12 gözlem noktamız bulunuyor. Bu şekilde sahada sükunetin idamesi için önemli bir sorumluluk üstlendik"

"Büyük çileler çekmiş İdlib halkının yeni felaketlere maruz kalmasını asla arzu etmiyoruz."

"İdlib meselesi yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir."

"Önümüzdeki günlerde 3 garantör ülkenin temsilcileri, BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisiyle Cenevre'de yeniden bir araya gelecekler."

"İdlib adeta tüm Suriye'nin küçük bir modeli konumundadır. Burada atılacak yanlış adımların menfi yankıları her tarafta hissedilecektir."

"Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemler teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacaktır."

"Biz şu anda zaten 3,5 milyona ev sahipliği yapıyoruz. İdlib'in şu anda nüfusu 3,5 milyon. Böyle bir 3,5 milyona daha ev sahipliği yapmaya gücümüz de imkanlarımız da yetmez."

DETAYLAR HAZIRLANIYOR...

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:34
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. İran
  5. Tahran
  6. üçlü zirve
  7. Suriye
  8. İdlib

YORUM YAZ

  • mehmet yıldızmehmet yıldız7 dk önce
    idlip meselesinde astana ruhuna sadık olmayanlar mı var
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