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Zirve Davası’nda, Dink Davası tanığı Erhan Özen dinlenecek

Malatya’da Zirve Yayınevi’nde, biri Alman uyruklu 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının sanıkları bugün 29. kez hakim karşısına çıkacak. 28. celsede önemli iddialarda bulunan Hrant Dink davası tanığı Erhan Özen’in, bugünkü duruşmada tanık olarak bizzat dinlenmesi bekleniyor.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Zirve Davası’nda, Dink Davası tanığı Erhan Özen dinlenecek

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada, mahkeme heyeti, dava dosyası ve ek delil klasörleri Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan ‘Kafes Eylem Planı’ ile Zirve Yayınevi cinayetleri arasında bir bağ olup olmadığı konusundaki görüşünü bugünkü celsede açıklayacak. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı’na verdiği yazılı ifadesinde; mahkemeye ulaşan Hrant Dink davası tanığı Erhan Özen’in, Zirve Davası’na da tanık olarak bizzat katılmasını talep etmişti. 1997 ile 2005 yılları arasında JİTEM’de gayri resmi istihbarat elemanı olarak çalıştığını iddia eden Erhan Özen ise 28. celsede verdiği yazılı ifadede “Ben 1997 ile 2005 yılları arasında JİTEM’de gayri resmi olarak istihbarat elemanlığı yaptım. Bu süre zarfında Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Levent Ersöz isimli şahıslarla irtibatlanarak çalıştım.” demişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:42
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