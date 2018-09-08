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Zırhlı polis aracı devrildi! Özel harekat polisleri yaralandı

Kars'ta yola çıkan hayvanlara çarpmamak için manevra yapan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:43
Zırhlı polis aracı devrildi! Özel harekat polisleri yaralandı

Kars'ta zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu iki özel harekat polisi yaralandı.

Mehmet T. idaresindeki 36 A 0343 plakalı zırhlı araç, yola çıkan hayvanlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asri Mezarlık yakınlarında devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Özgür B. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri hastaneye gelerek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:43
  1. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik
  2. zırhlı polis aracı
  3. Kars Harakani Devlet Hastanesi

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