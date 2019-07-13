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Zırhlı özel hareket aracına çarpan otomobilde büyük hasar meydana geldi

Samsun’da zırhlı özel hareket aracına arkadan çarpan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:00
Zırhlı özel hareket aracına çarpan otomobilde büyük hasar meydana geldi

Samsun’da zırhlı özel hareket aracına arkadan çarpan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.


Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat K. idaresindeki 55 SK 757 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken önünde giden zırhlı özel harekat aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tarafında büyük hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:00
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