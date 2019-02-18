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Zırhlı Birlikler davasında 40 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:23
Zırhlı Birlikler davasında 40 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanıklı davada, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına söz verildi.

Savcı, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu gerekçesiyle Genelkurmay çatı davasında da yargılanan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e 15 Temmuz şehidi Emin Güner'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 Temmuz gazisi Nejmettin Utuş'a yönelik eylemi yönünden müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

İddia makamı, sanıklar Faruk Yaman, İsa Sancaklı, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Semih İlhan, Erdal Yetim, Yavuz Ali Üçler, Abdülkadir Çiçek, Muhammet Macit, Enes Daşçı, Fethi Göçer, Harun Uğur, Resul Doğan, Fatih Karaaslan, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Ali Suat Yurdakul, Sinan Ünal, İbrahim Zengin, Öztürk Gür, Sefa Aygün, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Emrah Şensoy, Ensar Hüdai Sağkal, Oktay Culha, Ahmet Han Büyüksakallı, Ali Osman Karahan, Orhan Kutlu, Mustafa Acar, Koray Korkmaz, Fatih Mehmet Kılıç, Harun Bulut, İbrahim Akça, Burak Çakır, Mehmet Ayaz, Yusuf Akbulut, Ahmet Faruk Çavuş ve Levent Doğan'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, sanıklardan Hasan Çelen, Ramazan Demirkol, Harun Erken, Mustafa Koçak, Cem Tuce, Muharrem Erdem, Sefa Alkan, Mehmet Sıddık Çoban, İsmail Üzüm, Ahmet Çakır, Bilal Nuri Gelebek ve Cihan Özmen'in "Anayasa'yı ihlale yardım" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

"Kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanan Süleyman Karaca'nın ise bu suçlardan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Özkan Gürkol'un "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da cezalandırılması talebinde bulunan savcı, şehit Emin Güner'e yönelik eylemleri nedeniyle sanıklar Burak Çakır ve Ahmet Faruk Çavuş'un da ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

İddia makamı, sanık Harun Bulut hakkında da müşteki Nejmettin Utuş'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:23
  1. Ahmet Bican Kırker
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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