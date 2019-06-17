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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar tarihi belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın duruşması, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 10 Temmuz'a bırakıldı

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar tarihi belli oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın duruşması, kararın açıklanması için 10 Temmuz'a bırakıldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların dava dosyasına gelen belgelere karşı ek savunmalarının ardından, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığı açıklanarak sanıklara son sözleri soruldu.

Sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu gerekçesiyle "Genelkurmay çatı davası"nda da yargılanan sanık eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, 15 Temmuz akşamı terör saldırıları nedeniyle Zırhlı Birlikler'de emir komutayı devraldığını, konusu suç teşkil eden emir vermediğini öne sürdü.

Darbe teşebbüsüyle ilgili üst rütbeli komutanların yargılanması gerektiğini savunan Kırker, "Sorumluluk, tamamen, emir komutayı devralan şahsımdadır. Diğer sanıklar tarafından emir komutayı devralmam nedeniyle bunun meşruiyetinin sorgulanması abesle iştigaldir." dedi.

Sanık eski teğmen Abdülkadir Çiçek de suçsuz olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Terörist olmadığını ve teröre yardım edenleri lanetlediğini söyleyen eski teğmen Emrah Şensoy beraatini istedi.

Sanık eski teğmen Enes Daşçı, "O gece amirlerimden aldığım kanuni ve suç teşkil etmeyen emirleri yerine getirdim. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık eski yarbay Erdal Yetim, "Ben FETÖ'nün uşağı olan bir hain değilim. Bizi o gece terör saldırısı diye kandırdılar. Kandıranlar vatan haini ve teröristmiş. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık eski albay Faruk Yaman, "Namık Kemal bundan yaklaşık 150 yıl önce makalesinde, 'Bir saatlik adalet, bin yıllık ibadetten daha hayırlıdır.' yazmıştır. Ben de bu adaletten yararlanmak istiyorum." beyanında bulundu.

Olay günü eski tuğgeneral Kırker ile hareket ettiği belirtilen eski albay İsa Sancaklı, "Kurgulanmış senaryoyu gerçekleştirecek değil, gerçekleri ortaya çıkaracak, gerçekler ortaya çıktığına pişman olmayacağınız cesur bir karar vermenizi talep ediyorum." diye konuştu.

15 Temmuz'da kışla dışına çıkan iki tanktan birinin komutanı olan eski üsteğmen Koray Korkmaz, "Suçsuzum, bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Levent Doğan da "Vatan haini değilim, suçsuzum." diyerek beraatini istedi.

Olay tarihinde Zırhlı Birlikler tümeninde albay rütbesiyle kurmay başkanı olarak görevli olan Mehmet Sıddık Çoban da beraat talebinde bulundu.

Akıncı Üssü davasının sanıklarından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve TBMM'yi bombaladığı tespit edilen pilot Müslim Macit'in yeğeni Muhammet Macit de hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Eski binbaşı Özkan Gürkol da "Ben o gece konusu suç teşkil eden bir emir almadım ve vermedim." diyerek beraat talebinde bulundu.

- Ara karar

Diğer sanıkların da son sözlerini alan mahkeme heyeti, müzakerenin ardından ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dava dosyasının incelenerek kararın açıklanması için duruşmayı 10 Temmuz'a bıraktı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:05
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Etimesgut Zırhlı Birlikler davası
  3. FETÖ
  4. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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