0553 313 94 23

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 8 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet", 24 sanığa da "müebbet" hapis cezası verildi- Daha önce Genelkurmay çatı davasında "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilen eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, "kasten adam öldürmek" suçundan "müebbet" hapse çarptırıldı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanıklı davada, 8 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet", 25 sanığa da "müebbet" hapis cezası verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada sanıkların son sözlerinin alındığını hatırlattıktan sonra heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanıklar İsa Sancaklı, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Semih İlhan, Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Mehmet Kılıç, Koray Korkmaz, Öztürk Gür, İbrahim Zengin, Sinan Ünal, Sefa Aygün, Muhammet Macit, Fethi Göçer, Ahmet Faruk Çavuş, Yusuf Akbulut, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Fatih Karaaslan, Ali Suat Yurdakul, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Ali Osman Karahan, Harun Uğur, Burak Çakır, Harun Bulut, İbrahim Akça ve Mehmet Ayaz'a da aynı suçtan "müebbet" hapis cezası verildi.

Daha önce Genelkurmay çatı davasında "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılan davanın sanıklarından eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de "kasten adam öldürmek" suçundan "müebbet" hapis cezasına çarptırıldı. Kırker, 15 Temmuz gazisi Nejmettin Utuş'un yaralanmasından dolayı da 16 yıl hapse mahkum edildi.

Aynı eylemden dolayı sanık Harun Bulut ise 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Emin Güner'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan sanıklar Burak Çakır ve Ahmet Faruk Çavuş 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım etmek" suçundan sanıklar Cem Uce, Ahmet Han Büyüksakallı, Mustafa Acar ve Oktay Culha 15 yıl, dönemin Okul Kurmay Başkanı eski albay Mehmet Sıddık Çoban 14 yıl 2 ay, Cihan Özmen, Mustafa Koçak, Ahmet Çakır, Bilal Nuri Gelebek, Ensar Hüdai Sağkal, Ramazan Demirkol, Hasan Çelen, Harun Erken ve Orhan Kutlu 13 yıl 4 ay, dönemin Tümen İstihbarat Şube Müdürü sanık eski albay Muharrem Erdem ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Levent Doğan'a 7 yıl 6 ay, İsmail Üzüm ve Emrah Şensoy'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olay tarihinde okul komutanı olan albay Sefa Alkan bütün suçlardan beraat etti.

Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasının sanığı olan eski albay Süleyman Karaca'nın, "siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraatine karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. müebbet
  6. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi
    1. Yangında hayatını kaybeden iş yeri..
    2. Yerli otomobilde kritik gelişme
    3. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    4. Başkan Kavuş, Yeni Meram Sanayi..
    5. Aliağa’ya, transit yakıt ikmali ve..
    6. Dilovası’nın gençleri madalya ile döndü
    7. Konya Havalimanında Haziran’da 85 bin..
    8. Ümraniyespor, Yasir Subaşı’nın..
    9. Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme..
    10. İzmit-Kandıra yolunda kaza: 3’ü çocuk..
    11. Yeniden Refah Partisi'nden Başkan..
    12. Mersin Tabip Odasından ’metanol..
    13. Kamyon şoförünün acı ölümü
    14. Kızılay, vekaletle kurban bağış..
    15. Otomobil marketin camına çarptı
    16. Avro Bölgesi büyüme tahmini düşürüldü
    17. Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var
    18. Eren Derdiyok resmen Göztepe’de
    19. Kayaların içinden yüzlerce kilo kokain..
    20. İzmir'de işçileri taşıyan iki servis..
    21. Öğretim görevlisi alım ilanı 2019 2020..
    22. Karar davasında mahkeme başkanına tehdit
    23. Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa..
    24. Eren Derdiyok, Göztepe'de
    25. AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC..
    26. Yelken: Laser Standard Dünya Şampiyonası
    27. Borsa ilk yarıda yükseldi
    28. Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım..
    29. Rekabet Kurulu kararları
    30. Suya giren bebeklerde hipotermi riski!
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"