Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
18 Şubat 2019 Pazartesi 11:52
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